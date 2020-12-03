Названа сумма операционных убытков авиакомпаний РФ по итогам 2020 года

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Операционные убытки авиакомпаний России по итогам 2020 года могут достигнуть 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что подходящий к концу год стал для российских авиакомпаний рекордным по темпам падения объемов работ — они упали почти в два раза. При этом снизилась финансово-экономическая устойчивость компаний.

— Операционные убытки пассажирских авиакомпаний по итогам года могут достигнуть 200 миллиардов рублей, — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, за 9 месяцев этого года авиакомпании, которые выполнили 99 процентов всех пассажирских перевозок, понесли убыток от продаж в размере около 140 миллиардов рублей, передает сообщение РИА Новости.

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