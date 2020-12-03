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Названа сумма операционных убытков авиакомпаний РФ по итогам 2020 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названа сумма операционных убытков авиакомпаний РФ по итогам 2020 года

Виктория Родимкина

Экономика

Операционные убытки авиакомпаний России по итогам 2020 года могут достигнуть 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что подходящий к концу год стал для российских авиакомпаний рекордным по темпам падения объемов работ — они упали почти в два раза. При этом снизилась финансово-экономическая устойчивость компаний.

— Операционные убытки пассажирских авиакомпаний по итогам года могут достигнуть 200 миллиардов рублей, — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, за 9 месяцев этого года авиакомпании, которые выполнили 99 процентов всех пассажирских перевозок, понесли убыток от продаж в размере около 140 миллиардов рублей, передает сообщение РИА Новости.

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