ЦБ зафиксировал сокращение международных резервов России

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За неделю российские международные резервы сократились на 0,3 процента. Об этом свидетельствует статистика Центробанка РФ.

По информации регулятора, с 20-го по 27 ноября объемы золотовалютных резервов упали на 1,7 миллиарда до 583,2 миллиарда долларов. Причиной снижения динамики ЦБ называет падение цел на золото.

Отметим, что международные (также золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются Банк и правительство РФ. В эти накопления входят: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде и прочие активы в иностранной валюте.

За 2019 году эти показатели выросли на 18,3 процента. Так, на 1 января этого года они составили 554,4 миллиарда долларов.

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