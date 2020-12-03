Селена Гомес стала Человеком года по версии журнала People

Фото: Официальная страница Селены Гомес в Instagram / selenagomez

Американский журнал People назвал певицу Селену Гомес Человеком 2020 года. В издании отметили, что в текущем году актриса и певица показала себя в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива.

— Я хочу, чтобы люди знали, что они не одни, — приводятся слова Гомес в интервью.

Журналисты подчеркнули, что Гомес оказала серьезную поддержку движению Black Lives Matter, предоставив собственный Instagram-аккаунт со 195 миллионами подписчиков основателю центра права чернокожих трансгендеров Black Trans Circles писательнице Ракель Уиллис.

Кроме того, артистка открыто обсуждала со своими поклонниками проблему депрессии и беспокойства в тот период, когда она не видела смысла в жизни. Помимо этого певица пожертвовала 100 миллионов долларов на проведение медицинских исследований для недостаточно обслуживаемых слоев общества.

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