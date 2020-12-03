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Раскрыты подробности взрыва на трикотажной фабрике под Воронежем
Фото: Пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Раскрыты подробности взрыва на трикотажной фабрике под Воронежем

Виктория Родимкина

Происшествия

В котельной цеха ОАО «Борисоглебский трикотаж», который находится в городе Борисоглебске, произошел взрыв парогенератора. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в четверг, 3 декабря.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 8:40 в котельной, которая находится на первом этаже здания. В результате частично разрушились стены котельной и цеха.

Предварительно, пострадало несколько человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

— Борисоглебским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Воронежской области проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой, — говорится в сообщении.

Межрайонный прокурор Александр Белоусов проверит соблюдение законодательства о промышленной безопасности на предприятии, добавили в пресс-службе.

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взрывВоронежзаводы и фабрики
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