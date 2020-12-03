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Взрыв газопровода произошел в Свердловской области
Фото: sxc.hu

Взрыв газопровода произошел в Свердловской области

Юлия Курганова

Происшествия

Взрыв газопровода произошел под Серовом Свердловской области. Очевидцы сообщили, что взрыв случился в районе объездной трассы.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. Как видно на видео, в небе над местом взрыва — красное зарево.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал, передает портал E1.ru.

На сайте ведомства сообщается, что в 02:50 (00:50 по московскому времени) произошла разгерметизации подземного магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» диаметром 1000 миллиметров на территории Новолялинского городского округа с последующим возгоранием. Авария случилась в лесной зоне, вне территории населенного пункта, в 2 километрах от поселка Красный Яр. Опасности для населения и окружающей среды нет.

Специалисты «Газпром трансгаз Югорск» поврежденный участок газопровода отключили, авария локализована, сейчас происходит выгорание остаточного газа. На газоснабжение потребителей происшествие не повлияло. Возгорания лесного массива нет.

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