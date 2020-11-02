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Пожарные заявили об угрозе взрыва в ангаре на юге Москвы 
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Пожарные заявили об угрозе взрыва в ангаре на юге Москвы 

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Пожарные отменили локализацию огня в ангаре рядом с Варшавским шоссе из-за сохранившейся угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Угроза взрыва сохраняется. Локализация пожара отменена, — заявили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с газовыми баллонами на юге столицы локализовали на площади 300 квадратных метров.

Напомним, что возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4А. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны.

Читайте также: Движение транспорта перекрыто из-за пожара у Варшавского шоссе

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