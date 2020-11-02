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Пожар на складе с газовыми баллонами локализовали в Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Пожар на складе с газовыми баллонами локализовали в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Пожар на складе с газовыми баллонами на юге столицы локализовали на площади 300 квадратных метров. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Москве.

По данным ТАСС, внутри здания произошло несколько мощных взрывов. Информация о пострадавших не поступала.

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

Напомним, что возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4а. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны.

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