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Власти Москвы рассказали, как город заботится о людях с инвалидностью
Фото: https://pixabay.com/ru/

Власти Москвы рассказали, как город заботится о людях с инвалидностью

Кирилл Николаев

Город

Москва оказывает комплексную помощь людям с разными формами инвалидности. Каждый год в столице разрабатываются и внедряются новые методики реабилитации. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время в столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, из них более 44 тысяч — дети. Город делает все возможное, чтобы научить ребенка и его семью жить полноценно.

— Для людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами в Москве работают мобильные бригады, служба ранней помощи, реабилитационные и реабилитационно-образовательные учреждения, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

В столице работают восемь реабилитационно-образовательных учреждений. Здесь дети с инвалидностью развивают полезные для полноценной жизни в обществе навыки. Москва также обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР). Ежегодно в дополнение к федеральному финансированию из бюджета столицы на это выделяется порядка 2,4 миллиарда рублей. Кроме того, с Москвой сотрудничают около 50 социально ориентированных некоммерческих организаций. Они помогают людям с инвалидностью.

Для поддержки граждан с инвалидностью на домашнем режиме в Москве работают 54 мобильные бригады. В них трудятся свыше 250 специалистов. Также Москва оказывает людям с инвалидностью материальную поддержку. Семьи, в которых есть ребенок-инвалид, каждый месяц получают доплату к пенсии в размере 19 500 рублей. Более того, для таких семей предусмотрена скидка в размере 50 процентов при оплате жилья и коммунальных услуг, а также бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте для родителей, ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьной формы в размере 10 560 рублей.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам маломобильных граждан.

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