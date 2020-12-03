Пеле признался в любви Марадоне спустя семь дней после его смерти

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Легендарный бразильский футболист Пеле опубликовал в соцсетях пост с трогательным посланием в адрес Диего Марадоны, который ушел из жизни 25 ноября. Он признался, что не успел сказать при жизни другу и коллеге, что любит его.

Пеле назвал Марадону гением, волшебником и настоящей легендой. И добавил, что футболист обладал большим сердцем.

— Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга, а больше восхищались друг другом. Хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь был отмечен честностью. Уникальным и особым образом ты научил нас, что мы должны любить и признаваться в любви гораздо чаще.

Твой уход не позволил мне сказать это, поэтому я просто напишу: «Я люблю тебя, Диего», — написала бразилец в своем аккаунте в Instagram.

Он поблагодарил Марадону за совместный путь и выразил надежду, что когда-нибудь будет играть с ним в одной команде на небесах.

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