СМИ опубликовали последнее сообщение Марадоны перед смертью

Фото: instagram.com/maradona

Бывший футболист Диего Марадона в своем последнем сообщении призвал молодого человека своей бывшей жены заботиться о ней и о его сыне. Об этом в среду, 2 декабря, рассказал портал Football italia со ссылкой на телепрограмму Secretos Verdaderos.

По данным издания, перед смертью Марадона пообщался в WhatsApp с парнем своей экс-супруги Вероники Охеды.

— Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос, — написал Марадона.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

29 ноября стало известно, что врача Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи пациенту. Дочери бывшего игрока поставили под сомнения действия врача.

В доме медика был проведен обыск. Полиция изъяла историю болезни Марадоны.

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