Адвокат Марадоны заступился за врача, обвиняемого в убийстве футболиста

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Личный врач футболиста Диего Марадоны сделал многое для его здоровья. Об этом адвокат спортсмена Матиас Морла заявил в социальных сетях после того, как доктора Леопольдо Луке заподозрили в причастности к смерти Марадоны.

— Я понимаю и разделяю работу прокуратуры, но только я знаю, доктор Луке, что ты сделал для здоровья Диего, как ты о нем заботился и как он любил тебя, — написал юрист в Twitter.

Сам Луке отрицает обвинения, а также утверждает, что ни он, ни медики, которые находились рядом с Марадоной в момент его смерти, не допустили ошибок. При этом врач футболиста отметил, что его пациент был довольно сложным из-за собственного своенравия. Кроме того, семья, психолог и психиатр пытались помочь Марадоне избавиться от пристрастия к спиртному.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

29 ноября стало известно, что врача Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи пациенту. Дочери бывшего игрока поставили под сомнения действия врача.

В доме медика был проведен обыск. Полиция изъяла историю болезни Марадоны.

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