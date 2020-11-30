Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Адвокат Марадоны заступился за врача, обвиняемого в убийстве футболиста
Фото: www.youtube.com

Адвокат Марадоны заступился за врача, обвиняемого в убийстве футболиста

Ростислав Зубков

В мире

Личный врач футболиста Диего Марадоны сделал многое для его здоровья. Об этом адвокат спортсмена Матиас Морла заявил в социальных сетях после того, как доктора Леопольдо Луке заподозрили в причастности к смерти Марадоны.

— Я понимаю и разделяю работу прокуратуры, но только я знаю, доктор Луке, что ты сделал для здоровья Диего, как ты о нем заботился и как он любил тебя, — написал юрист в Twitter.

Сам Луке отрицает обвинения, а также утверждает, что ни он, ни медики, которые находились рядом с Марадоной в момент его смерти, не допустили ошибок. При этом врач футболиста отметил, что его пациент был довольно сложным из-за собственного своенравия. Кроме того, семья, психолог и психиатр пытались помочь Марадоне избавиться от пристрастия к спиртному.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

29 ноября стало известно, что врача Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи пациенту. Дочери бывшего игрока поставили под сомнения действия врача.

В доме медика был проведен обыск. Полиция изъяла историю болезни Марадоны.

Читайте также: СМИ: Сделавший фото с телом Марадоны мужчина тайно явился в полицию

врачДиего Марадонаадвокат
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Все мнения
О проекте