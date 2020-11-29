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Врач Марадоны отреагировал на обвинения в смерти бывшего футболиста
Фото: Официальный аккаунт Диего Марадоны @maradona / Instagram

Врач Марадоны отреагировал на обвинения в смерти бывшего футболиста

Кирилл Николаев

Спорт

Врач бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны Леопольдо Луке в воскресенье, 29 ноября, заявил, что не считает себя виновным в смерти спортсмена.

— Мы сделали все, что могли. Я не считаю, что кто-либо виноват в этом, — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Луке, врачи, которые находились в доме Марадоны, занимались его лечением от алкоголизма. Перенесенная экс-футболистом 3 ноября операция на головном мозге из-за субдуральной гематомы никак не связана с его смертью.

Ранее сообщалось, что Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне. Дочери бывшего игрока поставили под сомнения действия врача. В доме медика был проведен обыск. Полиция изъяла историю болезни Марадоны.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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