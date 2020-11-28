СМИ: Сделавший фото с телом Марадоны мужчина тайно явился в полицию

Фото: Официальный аккаунт Диего Марадоны @maradona / Instagram

Сотрудник похоронного бюро Диего Молина, который сфотографировался с телом Диего Марадоны, тайно пришел в полицию. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

После беседы с правоохранителями Молину отпустили. Однако по месту его жительства провели обыск.

Ранее в Сети был опубликован снимок тела Марадоны в открытом гробу, рядом стоял работник похоронного бюро. Он показывал жест с поднятым вверх пальцем, а другую руку держал на лбу футболиста. Позже появились также фото с другими сотрудниками бюро, они уже принесли публичные извинения.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

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