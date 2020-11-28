Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Сделавший фото с телом Марадоны мужчина тайно явился в полицию
Фото: Официальный аккаунт Диего Марадоны @maradona / Instagram

СМИ: Сделавший фото с телом Марадоны мужчина тайно явился в полицию

Юлия Захарова

В мире

Сотрудник похоронного бюро Диего Молина, который сфотографировался с телом Диего Марадоны, тайно пришел в полицию. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

После беседы с правоохранителями Молину отпустили. Однако по месту его жительства провели обыск.

Ранее в Сети был опубликован снимок тела Марадоны в открытом гробу, рядом стоял работник похоронного бюро. Он показывал жест с поднятым вверх пальцем, а другую руку держал на лбу футболиста. Позже появились также фото с другими сотрудниками бюро, они уже принесли публичные извинения.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Читайте также: Названа возможная причина смерти Диего Марадоны

Диего Марадонафотогроб
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте