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Названа возможная причина смерти Диего Марадоны
Фото: YouTube.com / News of Stars

Названа возможная причина смерти Диего Марадоны

Вероника Кузьминова

Спорт

Отек легких и патология сердца стали причиной смерти бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны. Как сообщает издание Clarin, такие данные появились после вскрытия тела легендарного спортсмена.

Патологоанатомы нашли в организме Марадоны острый отек легких. Уточняется, что его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. Также у футболиста посмертно диагностировали патологию, из-за которой увеличились камеры сердца, и дилатационную кардиомиопатию.

Выяснилось, что сердце Марадоны в два раза превышало нормальный размер. Этот орган тела футболиста планируют отправить на изучение.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

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Диего Марадонапричины смертизаболевание сердца
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