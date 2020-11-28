Статую Марадоны установят в аэропорту Буэнос-Айреса

Фото: instagram.com/maradona

Руководство компании Aeropuertos Argentina 2000, которая управляет главным международным аэропортом Буэнос-Айреса, решило на его территории статую бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Армандо Марадоны.

Об этом говорится в некрологе по заказу хозяина AA2000 Эдуардо Эрнекяна, который публикует газета La Nacion.

При этом представители бизнесмена подтвердили, что несколько лет назад Эрнекян предложил Марадоне установить его статую в аэропорту имени министра Пистарини, футболисту якобы понравилась эта идея.

Ранее средства массовой информации узнали, как Марадона решил увековечить память о себе.

При этом в ходе церемонии прощания с Марадоной 26 ноября в Буэнос-Айресе футбольные фанаты вступили в столкновения с полицейскими. В результате пострадали несколько человек. Девять человек задержали за грабежи и беспорядки.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Марадона навсегда

Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Карманова:

В среду, 25 ноября, на 61-м году жизни умер Диего Армандо Марадона — великий кудесник мяча. Прощай, главный романтик и волшебник мирового футбола (далее…).

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