Экс-вратарь сборной Англии рассказал о голе Марадоны, забитом «рукой бога»

Фото: instagram.com/maradona/

Футболист Диего Марадона имел мощный футбольный интеллект и сумел найти нестандартный выход из положения в эпизоде с игрой рукой во время матча со сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Об этом рассказал бывший вратарь английской команды Питер Шилтон.

Тогда Марадона в прыжке отправил мяч в ворота соперника кулаком, рефери засчитал гол. Позже спортсмен заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой бога».

— Он (Марадона — прим. «ВМ») видел, что я выпрыгиваю выше него, и он не мог достать мяч головой. Он рискнул, мяч полетел в сетку ворот, а затем он убежал праздновать гол. Ты смотришь вокруг, ожидая, когда судья даст свисток, что мы и сделали, а остальное уже история, — отметил Шилтон.

По его словам, действия футболиста были достаточно грамотными, поскольку одновременно он тряс головой. Он быстро реагировал и всегда знал, что делать. Экс-голкипер признался, что ожидал честного признания Марадоны в том, что имела место игра рукой. Вместо этого игрок лишь праздновал гол, и это поведение Шилтон назвал «немного неспортивным».

Тем не менее, как подчеркнул спортсмен, Марадона был одним из самых великих футболистов всех времен, сообщает Sky Sports.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

Читайте также: «Был в депрессии»: бывший врач Марадоны рассказал о его состоянии незадолго до смерти