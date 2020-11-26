Марадона навсегда

Пятый ребенок в семье потомственного рабочего и домохозяйки из аргентинского города Ланус начал лупить по мячу, едва встав на ноги / Фото: instagram.com/maradona

В среду, 25 ноября, на 61-м году жизни умер Диего Армандо Марадона — великий кудесник мяча.

Прощай, главный романтик и волшебник мирового футбола.

Главный секрет фантастической популярности Диего не в умении забивать красивые голы и не в фантастической обводке. Великим он стал не потому, что не знал меры в употреблении спиртного, женщин и кокаина... Аргентинец, пожалуй, как никто другой из звезд мирового спорта умел творить на стадионе настоящие чудеса. И это не банальный кролик в цилиндре пусть даже самого умелого циркового фокусника. Даже булгаковский Воланд, восхитивший довоенную московскую публику в Варьете невиданным шоу черной магии, ей-ей, снял бы шляпу перед аргентинцем, если бы посмотрел несколько матчей Марадоны.

Например, полуфинал чемпионата мира в Мексике в 1986 году, где аргентинец сначала закинул мяч рукой в ворота англичан, заставив поверить в его справедливость даже судей, а затем, обыграв на своем пути полкоманды соперников, подарил нам, наверное, самый невероятный «голешник» в истории.

Когда в течение одного матча Марадона сотворил два этих чуда на глазах всего мира, только ленивый репортер не написал о том, что этот коренастый малыш просто прибыл с другой планеты.

Ну а как можно еще объяснить два явления средненькой сборной Аргентины в финалы двух чемпионатов подряд — в 1986 и в 1990 году в Италии, куда свою команду на своих плечах затащил именно Марадона. Или взять чудеса по превращению за штатного сицилийского клуба «Наполи» в чемпиона Италии. Без Диего Неаполь никогда не брал этот титул, но при ехал Марадона и — крибле-крабле-бумс! — «Наполи» становится обладателем «скудетто», весь город носит аргентинца на руках, и самые крутые в своей жестокости мафиози готовы встать в очередь, чтобы зажженной стодолларовой купюрой прикурить сигару кумиру Сицилии.

И не только сигару. Но против футбольного гения даже кокаин был бессилен. Отбыв 15-месячную дисквалификацию, Диего вернулся на поле и на своем третьем чемпионате мира в 1994 году был тем буксиром, который бы затащил Аргентину в финал турнира.

Однако, оценив в стартовом матче с греками, насколько этот разгильдяй и нарушитель спортивного режима божественно хорош, нацелен на успех, бодр и подтянут, влиятельные чиновники ФИФА сняли аргентинца с мундиаля, обвинив в употреблении запрещенного препарата. Завершив карьеру футболиста, Марадона даже поработал главным тренером сборной Аргентины, но тут лавров не снискал. Ну а разве можно объяснить простым смертным, как делается чудо? Только Лео Месси разговаривал с тренером на одном, понятном друг другу языке...

Кто-то из болельщиков в рейтинге лучших футболистов планеты выше Марадоны ставит короля футбола Пеле, или Лионеля Месси, или Криштиану Роналду. Но нельзя не согласиться, что по части фантастических футбольных чудес Марадоне не было равных среди землян.

Да, ангельских крыльев за его спиной мы не заметили, но вот Волшебник умер, едва дотянув до своего 60-летия, и пришло понимание, что другого такого божественного футболиста-романтика с таким удивительным даром творить чудеса больше нет. Нынешние звезды футбола в основе своей — трудоголики и бизнесмены от спорта, иконы ЗОЖ и спортивных брендов, пекущихся о репутации главных своих символов.

Марадона же был абсолютно свободен от любых условностей, чураясь любых запретов. «Раздайся, море, на поле Марадона». Возможно, поэтому этот абсолютно свободный художник творил совершенно невообразимые вещи, ставшие шедеврами мирового футбола.

Марадона и спортивный режим? Марадона и карантин во время пандемии? Марадона и футбол на стадионе без зрителей?

Да разве мог символ эпохи неоромантического футбола, по безграничности популярности превзошедший своего земляка Че Гевару, пережить такие запреты, противные всей его сути.

Прощай, Диего — главный гений и чудак земного футбола. С возвращением на свою планету Волшебников!

ДОСЬЕ

Аргентинский футболист. Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов.

ЦИТАТЫ

— Даже если это и была рука, то это была рука Бога (о своем голе Англии на ЧМ-1986).

— Я — Марадона. Забиваю голы, совершаю ошибки — я все это могу, потому что мои плечи достаточно широки, чтобы со всеми бороться.

— Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери.

— Бог дарует мне хорошую игру. Именно поэтому я всегда крещусь, когда выхожу на поле: мне кажется, что если я этого не сделаю, то предам его.

— Криштиану Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть перестанет прикалываться.

— Я — актер! Потому что я живу, как мне хочется. Но актерам дают сценарий, и они его читают. Правда? А я не читаю. Я так живу, и в этом моя игра.

— В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой — Сан-Мартином. Мне же никто не верил, что я — Марадона.

— Знаете, каким игроком я был бы, если бы не принимал наркотики? Просто невероятным! Наркотики заставили меня пропустить самое важное: взросление дочерей. И этого я себе не прощу никогда.

— Владимир Путин — мой кумир. У меня дома есть фотографии на стене. Рядом висят портреты Фиделя Кастро и Путина.

— Всякий, кто обокрал вора, заслуживает прощения.

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