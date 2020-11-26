Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Все матчи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о бывшем футболисте сборной Аргентины Диего Марадоне. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили на официальном сайте турнира.

Встречи пройдут 28 и 29 ноября.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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