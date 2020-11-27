СМИ узнали, как Марадона решил увековечить память о себе

Фото: instagram.com/maradona

Знаменитый аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона, который скончался 25 ноября, незадолго до смерти оставил официальные пожелания к наследникам относительно того, как следует увековечить память о нем.

По неподтвержденным данным, Марадона хотел, чтобы в день смерти его тело забальзамировали и выставили напоказ.

Адвокат Матиас Морлой и несколько друзей Марадоны подтвердили, что в разговорах с ними футболист заявил, что не хотел бы, чтобы в честь него воздвигали статуи, поскольку «иногда они совершенно не похожи на человека».

При этом спортсмен подчеркивал, что хотел бы, чтобы после его кончины люди приветствовали именно его, а не статую.

Окончательное решение относительно последней воли Марадоны предстоит принять его наследникам, сообщает портал Infobae.

Ранее сообщалось, что в ходе церемонии прощания с Марадоной 26 ноября в Буэнос-Айресе футбольные фанаты вступили в столкновения с полицейскими. В результате столкновений с полицией пострадали несколько человек. Девять человек задержали за грабежи и беспорядки.

Читайте также: Экс-вратарь сборной Англии рассказал о голе Марадоны, забитом «рукой бога»

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Марадона навсегда

Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Карманова:

В среду, 25 ноября, на 61-м году жизни умер Диего Армандо Марадона — великий кудесник мяча. Прощай, главный романтик и волшебник мирового футбола (далее…).