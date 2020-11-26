Несколько человек пострадали во время церемонии прощания с Марадоной

Фото: Официальный аккаунт Диего Марадоны @maradona / Instagram

Футбольные фанаты вступили в столкновения с полицией в центре Буэнос-Айреса, где проходит церемония прощания с бывшим футболистом сборной Аргентины Диего Марадоной. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает телеканал TN 24.

По данным телеканала, столкновения начались после того, как президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о сокращении времени для прощания с Марадоной. В связи с этим многие болельщики оказались отрезанными от центральной очереди.

В результате столкновений с полицией пострадали несколько человек. Девять человек задержали за грабежи и беспорядки.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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