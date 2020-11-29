СМИ: Врача Марадоны обвинили в смерти бывшего футболиста

Фото: instagram.com/maradona

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения в отношении личного врача бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны по делу об его смерти. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил телеканал Todo Noticias.

Отмечается, что Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне. Дочери бывшего игрока поставили под сомнения действия врача.

В доме медика был проведен обыск. Полиция изъяла историю болезни Марадоны.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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