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РФ выразила обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Черном море
Фото: twitter.com/BoudewijnBoots

РФ выразила обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Черном море

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 декабря.

По ее словам, альянс расширяет ареал своего влияния в акватории Черного моря, привлекает к своей деятельности внерегиональные страны.

— Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ, — сказала Мария Захарова.

Она также отметила, что инфраструктура Болгарии и Румынии модернизируется, а на их территории разворачиваются наступательные вооружения.

Представитель МИД РФ уточнила, что члены НАТО подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых натаскивают на противостояние России.

— Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом, — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что деятельности альянса в черноморском регионе «вбивает клин между странами-соседями», передает РИА Новости.

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Черное моревоенная силаНАТО
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