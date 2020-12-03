Бари Алибасов-младший узнал о госпитализации отца из СМИ

Бари Алибасов-младший/ Фото: Предоставлено PR-директором Бари Алибасова Вадимом Горжанкиным

Сын Бари Алибасова, комментируя ситуацию с госпитализацией отца журналистам, рассказал, что сам узнал об этом из сообщений СМИ.

Алибасов-младший намерен прилететь в Москву, чтобы лично узнать о состоянии отца у врачей.

По его словам, продюсер попал в больницу поздно вечером с диагнозом «сверхпониженное давление». Его помощник обнаружил на кухне три упаковки «Виагры», из которых полторы были пустыми. В телефонном разговоре врачи заверили сына Алибасова, что угрозы для жизни родственника нет.

— Больше всего я переживаю, что, когда папа попал в больницу, я узнал об этом из СМИ. Это меня расстраивает. Я всегда нахожусь на страже здоровья отца, все знают об этом, но не сообщили мне. То, что я узнаю о таких вещах последним, — мне это не нравится. Мне кажется, что это не просто так, — посетовал Алибасов-младший в разговоре с РЕН ТВ.

Сын продюсера уточнил, что последний раз, когда слышал отца, тот был в прекрасном расположении духа. А вот была ли во время приступа рядом с Алибасовым его новая пассия, он не знает.

Читайте также: Отравился «Виагрой»: представитель Алибасова раскрыл подробности его госпитализации