Отравился «Виагрой»: представитель Алибасова раскрыл подробности его госпитализации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Причиной госпитализации Бари Алибасова в больницу стало резкое падение давления, вызванное приемом препарата «Виагра». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил представитель артиста Вадим Горжанкин.

По его словам, в настоящее время артист находится в одной из столичных клиник, куда его госпитализировали накануне:

— Врачи сказали, что он будет находиться в больнице аж до воскресенья, поскольку после такого резкого скачка давления у него может произойти еще один подобный приступ. В настоящее время проводятся анализы, состояние Бари Каримовича вроде как нормально, но подробнее смогу сказать уже завтра, когда пустят к нему на прием.

Горжанкин отметил, что препарат, который накануне принимал артист, имеет сильные побочные эффекты и мог вызывать помимо резкого падения давления еще и осложнения на сердце, что могло вызвать смерть.

— Слава богу, Бари Каримович остался живым, — добавил представитель продюсера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алибасов попал в больницу с отравлением.

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