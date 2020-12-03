Памятный знак в честь шестой дивизии народного ополчения открыли в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Памятный знак, посвященный шестой дивизии народного ополчения Дзержинского района Москвы, которая была сформирована на базе Московского института инженеров транспорта (МИИТ) в 1941 году (ныне – Российский университет транспорта), открыли в четверг, 3 декабря, в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что в 1941 году в ряды шестой дивизии народного ополчения поступили свыше 300 преподавателей, студентов и сотрудников РУТ. Дивизия участвовала в строительстве Можайской линии обороны, сражалась в районе Дорогобужа, Вязьмы, Ельни, а также участвовала в контрнаступлении в битве за Москву.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

— Ценой своей жизни студенты, преподаватели, рабочие и дипломаты вынудили врага затормозить стремительное наступление, оказав ожесточенное сопротивление, — заявил на церемонии открытия памятного знака председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

На мероприятии также присутствовали депутаты Мосгордумы и Государственной Думы, руководители и представители органов исполнительной власти Москвы, ветеранских и общественных организаций, родственники ополченцев.

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