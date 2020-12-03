Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главархив Москвы рассказал об истории создания Могилы Неизвестного Солдата
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Главархив Москвы рассказал об истории создания Могилы Неизвестного Солдата

Юлия Ямпольская

Город

День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря — дань памяти и уважения советским и российским солдатам, которые погибли в боях. В столичном Главархиве хранятся документы, рассказывающие историю создания мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в Москве. Среди них — письма, газетные статьи, решения и распоряжения, фотоснимки известных советских корреспондентов.

У стен Кремля 3 декабря 1966 года был захоронен прах Неизвестного Солдата. Днем ранее его извлекли из братского захоронения около Зеленограда, где в период с 29 ноября по 7 декабря 1941 года шли ожесточенные бои войск 16-й армии генерала Константина Рокоссовского с захватчиками.

Среди снимков Главного архивного управления Москвы хранится фотография траурной процессии на улице Горького в день захоронения. Прах Неизвестного Солдата покоился на лафете, его провожали тысячи жителей столицы.

Главархив Москвы рассказал об истории создания Могилы Неизвестного СолдатаФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Перед 25-летием битвы за Москву председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев решили создать памятник безымянным воинам, которые погибли, защищая Отечество, и чьи имена не удалось восстановить.

В качестве вариантов для расположения монумента рассматривали Манежную площадь, набережную имени Мориса Тореза в районе Болотной площади, развилку Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы и другие центральные точки города.

В 1966 году место для памятника «Могила Неизвестного Солдата» определили в Александровском саду. Проект памятника принадлежит архитекторам Дмитрию Бурдину, Юрию Рабаеву, Владимиру Климову и скульптору Николаю Томскому. Многие из тех, кто возводил объект, сами участвовали в войне, передает официальный сайт мэра Москвы.

Торжественное открытие монумента состоялось 8 мая 1967 года. Репортаж об этом событии в газете «Правда», а также снимок от 9 мая 1979 года, где сотни людей хотят возложить цветы к памятнику, можно посмотреть в столичном Главархиве.

Читайте также: Фонды Главархива пополнились воспоминаниями известных москвичей

ГлавархивМосквапамятник
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Все мнения
О проекте