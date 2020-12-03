Главархив Москвы рассказал об истории создания Могилы Неизвестного Солдата

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря — дань памяти и уважения советским и российским солдатам, которые погибли в боях. В столичном Главархиве хранятся документы, рассказывающие историю создания мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в Москве. Среди них — письма, газетные статьи, решения и распоряжения, фотоснимки известных советских корреспондентов.

У стен Кремля 3 декабря 1966 года был захоронен прах Неизвестного Солдата. Днем ранее его извлекли из братского захоронения около Зеленограда, где в период с 29 ноября по 7 декабря 1941 года шли ожесточенные бои войск 16-й армии генерала Константина Рокоссовского с захватчиками.

Среди снимков Главного архивного управления Москвы хранится фотография траурной процессии на улице Горького в день захоронения. Прах Неизвестного Солдата покоился на лафете, его провожали тысячи жителей столицы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Перед 25-летием битвы за Москву председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев решили создать памятник безымянным воинам, которые погибли, защищая Отечество, и чьи имена не удалось восстановить.

В качестве вариантов для расположения монумента рассматривали Манежную площадь, набережную имени Мориса Тореза в районе Болотной площади, развилку Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы и другие центральные точки города.

В 1966 году место для памятника «Могила Неизвестного Солдата» определили в Александровском саду. Проект памятника принадлежит архитекторам Дмитрию Бурдину, Юрию Рабаеву, Владимиру Климову и скульптору Николаю Томскому. Многие из тех, кто возводил объект, сами участвовали в войне, передает официальный сайт мэра Москвы.

Торжественное открытие монумента состоялось 8 мая 1967 года. Репортаж об этом событии в газете «Правда», а также снимок от 9 мая 1979 года, где сотни людей хотят возложить цветы к памятнику, можно посмотреть в столичном Главархиве.

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