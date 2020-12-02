Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фонды Главархива пополнились воспоминаниями известных москвичей
Фото: Главархив Москвы

Фонды Главархива пополнились воспоминаниями известных москвичей

Анастасия Волоснова

Город

С начала 2020 года Главархив Москвы принял на хранение свыше 2500 документов из личных фондов горожан, которые внесли большой вклад в науку, искусство, архитектуру и другие области.

По информации официального сайта мэра Москвы, коллекция старопечатных и редких книг пополнилась Библией 1751 года и изданием «Псалтирь с восследованием» XVIII века.

Интерес представляют документы журналиста и драматурга Николая Смелянского: очерки, повести, рассказы, пьесы, воспоминания, а также фотографии и документы его жены — поэтессы Людмилы Татьяничевой. Среди бумаг есть письма режиссера Льва Прозоровского, писателей Сергея Баруздина и Николая Куштума.

В архив поступили документы историка циркового искусства Рудольфа Славского: статьи, воспоминания, либретто, переписка, фотографии. Здесь можно найти сценарии пантомим, сборник клоунских антре и статьи о цирковом искусстве, написанные в 1903–1960 годах.

Стали доступны архивы Московского электролампового завода. Москвичи могут прочитать материалы об участии работников предприятия в Великой Отечественной войне и увидеть снимки с изображением работников завода во время участия во Всесоюзной переписи населения и первомайских парадах, в демонстрации, посвященной полету Юрия Гагарина в космос.

Среди новых поступлений также есть документы государственного деятеля Леонида Матвеева и его жены — народной артистки России Альбины Матвеевой, материалы искусствоведа Нины Молевой, документы инженера и преподавателя Алексея Надежина.

Всего же в Главном архивном управлении города Москвы хранится более 100 тысяч писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов горожан.

Читайте также: Центры госуслуг и Главархив представили обновленную выставку «Моя семья — моя история»

КультураГлавархивистория
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте