Фонды Главархива пополнились воспоминаниями известных москвичей

Фото: Главархив Москвы

С начала 2020 года Главархив Москвы принял на хранение свыше 2500 документов из личных фондов горожан, которые внесли большой вклад в науку, искусство, архитектуру и другие области.

По информации официального сайта мэра Москвы, коллекция старопечатных и редких книг пополнилась Библией 1751 года и изданием «Псалтирь с восследованием» XVIII века.

Интерес представляют документы журналиста и драматурга Николая Смелянского: очерки, повести, рассказы, пьесы, воспоминания, а также фотографии и документы его жены — поэтессы Людмилы Татьяничевой. Среди бумаг есть письма режиссера Льва Прозоровского, писателей Сергея Баруздина и Николая Куштума.

В архив поступили документы историка циркового искусства Рудольфа Славского: статьи, воспоминания, либретто, переписка, фотографии. Здесь можно найти сценарии пантомим, сборник клоунских антре и статьи о цирковом искусстве, написанные в 1903–1960 годах.

Стали доступны архивы Московского электролампового завода. Москвичи могут прочитать материалы об участии работников предприятия в Великой Отечественной войне и увидеть снимки с изображением работников завода во время участия во Всесоюзной переписи населения и первомайских парадах, в демонстрации, посвященной полету Юрия Гагарина в космос.

Среди новых поступлений также есть документы государственного деятеля Леонида Матвеева и его жены — народной артистки России Альбины Матвеевой, материалы искусствоведа Нины Молевой, документы инженера и преподавателя Алексея Надежина.

Всего же в Главном архивном управлении города Москвы хранится более 100 тысяч писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов горожан.

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