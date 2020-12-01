Центры госуслуг и Главархив представили обновленную выставку «Моя семья — моя история»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В октябре центры госуслуг и Главархив представили обновленную выставку культурно-просветительского проекта «Москва — с заботой об истории». Новая экспозиция «Моя семья — моя история. Взаимосвязь поколений» размещена на портале комплекса социального развития «Я дома». К материалам выставки добавились новые истории москвичей из фондов архива, среди них семейные истории одного из основоположников отечественной космонавтики Николая Пилюгина и художника-графика Александра Журова.

Выдающийся ученый и конструктор в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами, академик АН СССР, член Совета главных конструкторов ракетной и ракетно-космической техники Николай Алексеевич Пилюгин был примерным семьянином. В своем загруженном графике он всегда находил время на свою любимую дочь Надежду. Для сохранения памяти об отце Надежда Николаевна передала на хранение в Главархив фотоснимки, письма и документы из семейного архива.

Главным наставником в жизни художника Александра Журова был его отец Петр, который всегда поддерживал и поощрял интерес сына к живописи. После того как в 1930-х годах Петра Алексеевича репрессировали, Александр проявил невероятную заботу: навещал отца, вел с ним переписку и самое главное — неоднократно обращался в различные инстанции с просьбами о пересмотре дела, пока не добился реабилитации. Отцовская любовь помогла сыну добиться творческих высот, а любовь сына к отцу — спасти родного человека. На выставке представлены письма отца к сыну и графические работы Александра Журова.

В интерактивном разделе экспозиции можно пройти викторину и проверить свои знания о семейных традициях, а также ознакомиться с дополнительными материалами из фондов архива.

Напомним, что в основе выставочного проекта «Москва — с заботой об истории» лежат материалы, переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. Стенды выставки размещены в центрах госуслуг столицы и открыты для всех желающих в часы работы офисов. Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы — с 10:00 до 22:00.

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