Дом по реновации введут в эксплуатацию в Нагатинском Затоне

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Речников, 22 Карта всех событий

В районе Нагатинской Затон в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здание появится по адресу улица Речников, владение 22. В доме будет 264 квартиры. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

Первые этажи станут нежилыми. Здесь расположатся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Придомовую территорию благоустроят. Рабочие высадят деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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