В Госдепе заявили, что США никогда не признают российскую принадлежность Крыма

state.gov / Фотография с сайта Госдепа США

Соединенные Штаты Америки никогда не признают присоединение Крыма к России. Об этом заявил заместитель госсекретаря страны Стивен Биган в четверг, 3 декабря.

— Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма, — сказал он во время встречи ОБСЕ в формате онлайн.

По его словам, действия России на Украине нарушают международное право. Представитель Госдепа добавил, что на Украине также продолжается «агрессия» со стороны РФ.

Трансляция велась на сайте Госдепа.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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