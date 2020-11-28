В Крыму назвали идею Киева вернуть полуостров с помощью США «плачем Ярославны»

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Киеву стоит перестать уповать на США в вопросе возвращения Крыма, так как тема полуострова давно закрыта. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Он ответил на слова бывшего замглавы МИД Украины Константина Елисеева, который призвал Киев налаживать связи с будущей администрацией Джо Байдена в Белом Доме. Это, как заявлял Елисеев, необходимо для того, чтобы надавить на Россию и вернуть Крым.

Чегринец назвал подобные разговоры о принадлежности Крыма «бесконечным плачем Ярославны».

— Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и это понятно всем: и в Украине, и в США, и в любой другой стране. Так что киевским властям не стоит уповать на США и тешить себя призрачными иллюзиями, — цитирует Чегрница РИА Новости.

Он также выразил уверенность в том, крымчан не смогут заставить «изменить свой выбор жить на своей исторической родине в России».

Напомним, Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ. Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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