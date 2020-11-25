СМИ: Соединенные Штаты отработали ракетный «обстрел» Крыма

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Сухопутные войска Соединенных Штатов с помощью военно-транспортной авиации перебросили реактивные системы залпового огня в Румынию, где на одном из полигонов отработали несколько огневых задач. По версии американских журналистов, подобные действия представляют собой серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в Крыму. Об этом сообщает издание Forbes.

В материале отмечается, что американские сухопутные войска в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, они выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию. Журналисты издания считают, что подобные действия со стороны Америки являются посланием для РФ.

Эксперт подчеркнул, что таким образом США пытаются показать мощь своей армии.

Отмечается, что большая скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. По словам автора материала, данные учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе, так как с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было.

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ. Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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