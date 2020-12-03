«Интеллект от природы»: Самбурская защитила Собчак от хейтеров

Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская вступилась за свою коллегу по шоу-бизнесу Ксению Собчак в комментариях под Instagram-публикацией. Назвав проект «Дом-2» и его бывших ведущих «днищем», артистка забыла о том, что в рядах звездных телеведущих данного шоу была и светская львица.

— «Дом-2» — днище. Ведущие «Дома-2» — днище. Зрители «Дома-2» — днище. Миллионы рублей днища, заработанных на днище, — не показатель уровня интеллектуального превосходства, — высказалась звезда сериала «Универ».

Ее поклонники согласились с тем, что бывшие ведущие данного телешоу — образец этого самого «днища», однако Самбурская придерживается иного мнения.

— Не смешите. Собчак это дно давно переросла, у нее интеллект от природы, — ответила хейтерам актриса.

Тем не менее свое отношение к другой звездной телеведущей — Ольге Бузовой — звезда не поменяла. Самбурская с иронией высказалась о певческих способностях Бузовой, саркастично заметив, что она «перепоет ее до смерти».

Читайте также: «С корабля на бал»: Кристина Орбакайте показала подписчикам подготовку к новогоднему шоу