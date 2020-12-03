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«С корабля на бал»: Кристина Орбакайте показала подписчикам подготовку к новогоднему шоу
Фото: instagram.com/orbakaite_k

«С корабля на бал»: Кристина Орбакайте показала подписчикам подготовку к новогоднему шоу

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram-сторис подготовкой к новогоднему шоу. Звезда предстала перед фанатами в огромном хореографическом зале, наполненном разными танцорами.

— С корабля на бал. Вернее, на репетицию. Готовим новогодний сюрприз. Встали на начало. А завтра уже съемки, — сообщила артистка.

Напомним, что ранее Кристина Орбакайте сняла видео в Instagram-сторис, как она перемещается на электромобиле по аэропорту. На видео звезда предстала перед подписчиками без макияжа, но зато в модной защитной маске.

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певицаКристина Орбакайтеновогодние шоу
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