«Перелетная птица»: Кристина Орбакайте опубликовала видео в модной маске из аэропорта
Российская певица Кристина Орбакайте сняла видео в Instagram-сторис, как она перемещается на электромобиле по аэропорту. На видео звезда предстала перед подписчиками без макияжа, но в модной защитной маске.
На самом видео Орбакайте добавила крупный хэштег #Перелетнаяптица, отсылая своих поклонников к старому хиту поп-певицы с таким же названием.
Ранее Кристина Орбакайте поздравила свою маму Аллу Пугачеву, выложив архивное совместное фото. На нем Орбакайте, по всей видимости, больше 12 лет. В то время Пугачевой было чуть менее 40 лет.
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