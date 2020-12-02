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«Перелетная птица»: Кристина Орбакайте опубликовала видео в модной маске из аэропорта
Фото: instagram.com/orbakaite_k

«Перелетная птица»: Кристина Орбакайте опубликовала видео в модной маске из аэропорта

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Кристина Орбакайте сняла видео в Instagram-сторис, как она перемещается на электромобиле по аэропорту. На видео звезда предстала перед подписчиками без макияжа, но в модной защитной маске.

На самом видео Орбакайте добавила крупный хэштег #Перелетнаяптица, отсылая своих поклонников к старому хиту поп-певицы с таким же названием.

«Перелетная птица»: Кристина Орбакайте опубликовала видео в модной маске из аэропортаФото: instagram.com/orbakaite_k

Ранее Кристина Орбакайте поздравила свою маму Аллу Пугачеву, выложив архивное совместное фото. На нем Орбакайте, по всей видимости, больше 12 лет. В то время Пугачевой было чуть менее 40 лет.

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модамедицинская маскаКристина Орбакайте
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