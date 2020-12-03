Анастасия Решетова рассекретила дату начала съемок проекта «Ты — топ-модель»

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс возлюбленная Тимати рассказала в соцсетях, когда стартуют съемки нового шоу телеканала ТНТ «Ты — топ-модель», ведущей которого она должна стать. На вопрос подписчиков, действительно ли съемки проекта начнутся после Нового года, модель ответила утвердительно.

— Да, как из отпуска вернусь, — цитирует Решетову портал teleprogramma.pro.

Она также призналась, что очень ждет этого момента, ведь это будет ее дебютом на телевидении.

Напомним, что информация об утверждении Решетовой на роль ведущей нового проекта появилась в конце октября. В качестве ее соведущих выступят Гоша Карцев и Александр Гудков.

Как уточнила Решетова, для участия в шоу вовсе не обязательно соответствовать стандарту 90–60–90, ведь в современном мире эти цифры теряют свою актуальность.

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