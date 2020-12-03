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Генпрокуратура РФ завершила проверку в новосибирской больнице, где истязали детей
Фото: youtube.com/НТВ

Генпрокуратура РФ завершила проверку в новосибирской больнице, где истязали детей

Виктория Родимкина

Происшествия

Персонал туберкулезной больницы в Новосибирске действительно грубо обращался с детьми, а областной минздрав не проводил проверок в медучреждении с 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России в четверг, 3 декабря.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой медсестра больницы в Новосибирске берет ребенка за волосы и бросает его на кровать. Следователи возбудили уголовные дела по факту жестокого обращения и по статье о халатности.

Во время проверки выяснилось, что большинство маленьких пациентов находились в больнице без взрослых.

— Персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу, — уточнили в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что областной минздрав не провел ни одной плановой проверки в больнице за четыре года.

— Расследование завершено. Сегодня по уголовным делам прокуратурой утверждены обвинительные заключения, и они направлены в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в больнице был увеличен штат персонала, оборудована игровая комната, а виновные в случившемся уволены.

Ранее в правительстве уточнили, что старшую сестру больницы и старшую сестру отделения, где произошли инциденты, понизили в должности. Кроме того, в больнице пересмотрено штатное расписание.

Читайте также: Обвинение в истязании детей предъявили двум медсестрам в Новосибирске

больницаГенеральная прокуратура РФНовосибирск
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