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Обвинение в истязании детей предъявили двум медсестрам в Новосибирске
Фото: АГН «Москва»

Обвинение в истязании детей предъявили двум медсестрам в Новосибирске

Юлия Ямпольская

Происшествия

Обвинения в истязании детей, которых били за непослушание, предъявили двум медсестрам в Новосибирске. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили на сайте СК РФ.

— Двум медицинским сестрам филиала Детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации»), — говорится в сообщении.

Недавно в Сети появился ролик, на котором медсестра одного из новосибирских медучреждений берет ребенка за волосы и кидает на кровать. После этого следователи возбудили три уголовных дела, два из которых — по факту жестокого обращения, одно — по статье о халатности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске уволили заведующего детским филиалом туберкулезной больницы, где было зафиксировано жестокое обращение с детьми.

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жестокое обращениеНовосибирскГСУ СК РФ
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