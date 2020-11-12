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В Новосибирске уволили заведующего больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы
Фото: pixabay.com

В Новосибирске уволили заведующего больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы

Виктория Родимкина

Происшествия

В Новосибирске уволили заведующего детским филиалом туберкулезной больницы, где было зафиксировано жестокое обращение с детьми. Об этом сообщило областное правительство в четверг, 12 ноября.

Скандал разгорелся на прошлой неделе после появления в Сети видео, на котором видно, как медсестра клинической туберкулезной больницы Новосибирска берет ребенка за волосы и кидает на кровать. Автор ролика утверждает, что это не первый случай неподобающего поведения со стороны женщины. Также был опубликован еще один ролик, как другая медсестра бьет лежащего на кровати мальчика. СК возбудил два уголовных дела после случившегося.

— Совместная комиссия минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инциденту. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что медсестра, таскавшая ребенка за волосы, была уволена.

В правительстве уточнили, что старшую сестру больницы и старшую сестру отделения, где произошли инциденты, понизили в должности. Кроме того, в больнице пересмотрено штатное расписание. Будет увеличено число нянь для детей, которые находятся в медучреждении без родителей. Также в отделении с маленькими детьми обновят мебель и игрушки. В детской зоне будет смонтирована система видеонаблюдения, добавили в сообщении.

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