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Уволена новосибирская медсестра, таскавшая ребенка за волосы
Фото: pexels.com/pixabay.com

Уволена новосибирская медсестра, таскавшая ребенка за волосы

Ростислав Зубков

Общество

В Новосибирске медсестру клинической туберкулезной больницы уволили после скандала с издевательствами над ребенком. Об этом глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов сообщил в понедельник, 9 ноября, на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам руководителя новосибирского ведомства, инцидент произошел в медучреждении, расположенном в Мочище. По итогам проверки произошедшего женщину уволили.

— Вся информация по этому поводу была предоставлена СК и прокуратуре и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы (6 ноября, — прим. «ВМ») медицинская сестра была уволена, — цитирует РИА Новости Хальзова.

Также губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить не только действия медсестры, но и организацию работы в туберкулезной больнице. Любые сведения о выявленных нарушения необходимо не утаивать, а передавать правоохранителям, подчеркнул глава региона.

Скандал разгорелся на прошлой неделе из-за того, что в Сети появилось видео, на котором видно, как медсестра клинической туберкулезной больницы Новосибирска берет ребенка за волосы и кидает на кровать. Автор ролика утверждает, что это не первый случай неподобающего поведения со стороны женщины.

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