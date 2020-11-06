Медсестра туберкулезной больницы в Новосибирске оттаскала ребенка за волосы
В Новосибирске медсестру местной туберкулезной больницы уличили в неподобающем отношении к малолетнему пациенту. По факту издевательств региональное следственное управление СК РФ организовало проверку.
По информации ведомства, в Сети появился ролик, на котором медсестра одного из новосибирских медучреждений берет ребенка за волосы и кидает на кровать.
— Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер, — указано в сообщении Следкома.
Следователи намерены проверить имеющиеся данные и выяснить все обстоятельства предполагаемого жестокого обращения с детьми. После этого будут приняты меры.
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