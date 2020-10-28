Краснодарский живодер: сможет ли владелец избитого щенка избежать наказания

Фото: youtube.com/24krasnodar

История краснодарского живодера Андрея Юрчика, который жестоко избил свою собаку — шестимесячного щенка бигля, повергла в шок всю страну. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые распространили СМИ, видно, как мужчина хватает питомца за шкирку и ударяет о стену, а затем подкидывает его вверх. «Вечерняя Москва» выяснила подробности истории и узнала, почему мужчину до сих пор не привлекли к ответственности.

Детали

Инцидент с щенком бигля произошел 19 октября. По словам очевидцев, в тот вечер Юрчик жестоко избивал своего пса. Люди рассказывают, что напуганный щенок жалобно и громко скулил. Но, несмотря на это, издевательства владельца продолжились. Соседи, которые стали свидетелями экзекуции, вызвали правоохранителей. По их словам, вой пса был слышен даже в соседних районах.

В настоящее время за это дело взялись зоозащитники и юристы. Они посетили агрессивного хозяина бигля, чтобы узнать, что его подтолкнуло к такому поступку. Как заявил мужчина, такими методами он просто наказывал питомца за попытку сбежать из дома. Юрчик, по его словам, раскаивается в содеянном.

Зоозащитники не поверили мужчине, поскольку позже появился ролик, где снова транслировалось жестокое обращение с питомцем. На кадрах человек, похожий на владельца бигля, душит пса, пинает и зашвыривает животное в лифт.

В настоящее время стражи правопорядка проводят проверку. Однако пока уголовное дело о жестоком обращении с животными заводить не спешат.

Любвеобильная порода

По словам руководителя московского питомника биглей «Анви Хай Лайн» Анны Голубевой, история, произошедшая с биглем в Краснодаре, свидетельствует о том, что животное попало в руки нерадивого хозяина из неблагополучного приюта.

— Заводчики, которым небезразличны питомцы, всегда стараются отслеживать, как сложились их судьбы, — заметила Голубева. — Скорее всего, животное находилось в незаконном месте обитания. Либо — у перекупщиков, для которых главное — продать животное. То, в чьи оно руки попадет, для них — вопрос десятый.

Эксперт отметила, что в Москве редко случаются подобные инциденты по той причине, что в столичных питомниках очень тщательно выбирают будущих владельцев собак:

— Мы сразу, можно сказать, вычисляем, каким людям эта порода подойдет, а каким — нет. И могу точно сказать, что бигли — очень любвеобильные, послушные животные. У них не бывает агрессии, ведь это гончая порода. Они даже не наносят вреда объекту охоты.

Чтобы узнать, все ли благополучно у питомца, после того как он был передан из приюта в руки хозяина, достаточно посетить его спустя время.

— Если с собакой плохо обращаются, то она труслива, запугана, ведет себя с осторожностью, — объясняет Голубева. — В нормальных семьях бигль даже очеловечивается. Это неприхотливая порода, за которой легко ухаживать. Такие собаки любят детей и не могут жить без внимания.

Фото: youtube.com/24krasnodar

Собеседница «ВМ» отметила, «что у краснодарского живодера животное нужно отобрать, а его самого — направить на принудительное лечение».

— У него явные психологические проблемы. Помочь ему сможет только психотерапевт. А животное нужно изъять у него. Не пойму, почему до сих пор в отношении мужчины не завели дело о жестоком обращении с животными. Его место за решеткой после такого поведения, — сказала Голубева.

Эксперт также подчеркнула, что еще одним корнем зла являются притоны, владельцы которых занимаются бесконтрольным разведением животных.

Закон меняется

По словам юриста в области защиты животных Анастасии Комагиной, к сожалению, не всегда мучители животных получают то наказание, «которое им предназначается».

— Стоит отметить, что в Уголовном кодексе РФ некоторые нюансы, связанные с жестоким обращением, не прописаны полностью. То есть имеются пробелы, — говорит она. — Мучителю может грозить срок, если животное погибло или его истязали до полусмерти. В настоящее время некоторые виды правонарушений хотят включить в блок Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), чтобы наказывать злоумышленников хотя бы штрафами. В истории с краснодарским живодером как раз виден этот пробел в законе. Мужчину до сих пор не привлекли к ответственности, что вызывает большой диссонанс среди зоозащитников и обычных граждан. А все потому, что закон не говорит нам, что делать в отношении таких правонарушителей.

При этом эксперт отметила, что сами очевидцы не всегда готовы писать заявления на людей, уличенных в подобных деяниях. По словам Комагиной, как только доходит дело до написания заявления, все свидетели и очевидцы идут на попятную:

— Не все так просто, не каждый готов раскрыть свою личность. Хотя именно благодаря активности неравнодушных удается довести дело до конца. Здесь вспоминается очень громкая история в Москве (лето прошлого года), когда женщина содержала притоны с кошками. В каждой из квартир было по полсотни хвостатых. Она за ними не ухаживала, животные находились в антисанитарных условиях, некоторые погибли, поскольку не получали пищу и воду. Дело было громкое, но и ее не с первого раза смогли привлечь к ответственности. Только после ряда задержаний и активности зоозащитников ее привлекли к уголовной ответственности.

Эксперт отметила, что в столичном регионе пытаются бороться с проявлениями жестокости в отношении питомцев. Что удивительно, Минюст России уже предложил внести в КоАП штрафы за жестокое обращение с животными, причем не только домашними, но и теми, которые содержатся в цирках и зверинцах.

После одобрения законопроекта, разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина, максимальное наказание будет достигать для обидчика 200 тысяч рублей. Кроме того, к ответственности будут привлекаться те граждане, которые не соблюдают общие требования по содержанию питомцев при использовании их в культурно-зрелищных целях.

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