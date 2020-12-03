Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Реально плохо»: Виктор Дробыш заявил, что российский шоу-бизнес терпит огромные потери
Фото: Скриншот видео

«Реально плохо»: Виктор Дробыш заявил, что российский шоу-бизнес терпит огромные потери

Захар Чайченко

Звезды

Российский продюсер Виктор Дробыш вслед за своим коллегой Игорем Матвиенко заявил, что шоу-бизнес в данный момент переживает не самые простые времена.

— На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка, и это объективная причина. Все оказались в тяжелом положении, но многие звезды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, тяжело, — поделился Дробыш в интервью порталу News.ru.

Кроме того, он подчеркнул, что ограничения, введенные властями в ноябре, являются вынужденными и необходимыми, несмотря на то, что вся индустрия переживает огромные потери. Артист уверен, что если большое скопление людей может привести к массовому заражению, то его нужно останавливать.

Читайте также: Сергей Боярский пристыдил жалующихся на безденежье во время COVID-19 артистов

Шоу-бизнесроссийский шоу-бизнесВиктор Дробыш
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Все мнения
О проекте