«Реально плохо»: Виктор Дробыш заявил, что российский шоу-бизнес терпит огромные потери

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Российский продюсер Виктор Дробыш вслед за своим коллегой Игорем Матвиенко заявил, что шоу-бизнес в данный момент переживает не самые простые времена.

— На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка, и это объективная причина. Все оказались в тяжелом положении, но многие звезды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, тяжело, — поделился Дробыш в интервью порталу News.ru.

Кроме того, он подчеркнул, что ограничения, введенные властями в ноябре, являются вынужденными и необходимыми, несмотря на то, что вся индустрия переживает огромные потери. Артист уверен, что если большое скопление людей может привести к массовому заражению, то его нужно останавливать.

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