Сын Боярского пристыдил жалующихся на безденежье во время COVID-19 артистов

Фото: duma.gov.ru / Госдума РФ

Депутат Государственной думы, сын народного артиста РСФСР, певца и актера Михаила Боярского Сергей Боярский пристыдил жалующихся на безденежье во время пандемии коронавирусной инфекции артистов. По его словам, в настоящее время правительству нужно думать о создании рабочих мест для всех категорий граждан.

Боярский отметил, что не все представители российского шоу-бизнеса говорили о нехватке денег.

— Оставим это на совести тех, кто считает возможным на фоне общей беды выставлять себя потерпевшими в каком-то особом плане, — цитирует депутата ФАН.

Боярский добавил, что необходимо создавать условия работы для всех, в том числе и для ресторанных артистов. Он согласился с тем, что в условиях пандемии массовые мероприятия нужно сокращать. Это важно для недопущения распространения болезни. В тоже время Боярский заметил, что концертные залы можно заполнять и на 50 процентов при условии, что в них будет находиться не больше тысячи человек.

Пандемия COVID-19, как сообщалось ранее, сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу. Также на острую нехватку денег жаловались Сергей Глушко и Наташа Королева.

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