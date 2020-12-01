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«Горжусь»: Пригожин рассказал о привлекательности Валерии
Фото: instagram.com/valeriya

«Горжусь»: Пригожин рассказал о привлекательности Валерии

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал поклонникам, каким трудолюбием обладает его супруга певица Валерия. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке он запечатлел исполнительницу, которая отдыхает на пляже после съемок клипа. Пригожин отметил, что восхищен женой. По его словам, она привлекательная в любом возрасте.

— Ну правда, как же можно пройти мимо такой красоты? Горжусь — МОЯ. Привлекательной и соблазнительной можно быть в любом возрасте, даже когда уже не шешнадцать, — написал Пригожин.

Поклонники согласились с продюсером и осыпали певицу комплиментами.

«Вы правы, Она просто чудо», «Шикарная женщина», «Красотка она у вас, счастья вам», — отметили фолловеры.

Ранее фанаты раскритиковали Валерию из-за съемок клипа в Дубае.

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Иосиф Пригожинпевица Валерияфото
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