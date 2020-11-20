«Готов расписаться кровью»: Пригожин отверг причастность к богатству сына Валерии

Фото: instagram.com/valeriya

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не помогает деньгами младшему сыну певицы Валерии Арсению Шульгину. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Ранее 22-летний Шульги рассказал в Instagram, как сумел спасти свой бизнес во время пандемии и поднять прибыль до 100 тысяч рублей в день.

— Давайте я раз и навсегда скажу. В 16 лет он ушел из дома и живет самостоятельно. Это была моя принципиальная позиция. Если он живет отдельно, у него есть женщина, значит он должен быть мужчиной и обеспечивать себя сам. Его жена должна скоро родить. Он несет ответственность за семью. Я горжусь им, — заявил Пригожин.

Фото: @valeriya / Официальный Instagram-аккаунт Валерии

Собеседник «ВМ» заявил, что «готов расписаться кровью»: за пять лет Арсений ни разу не просил денег у родителей и ни копейки от них не получил. Молодой парень смог приобрести три автомобиля, заметил Пригожин. При этом, как подчеркнул продюсер, в дела Арсения ни мама, ни он сам не вмешиваются.

Муж Валерии признался, что «креативный бизнес» ему мало понятен, поскольку это удел нового поколения.

Пригожин возмутился тем, что в интернете обсуждают дела и жизнь Арсения. По его словам, завистники часто насмехаются и издеваются над успешными людьми, вместо того, чтобы стремиться что-то создать и заработать. Младший сын Валерии подавал надежды как музыкант, но решил уйти из этой области, напомнил Пригожин. Все начали ставить Арсению в вину то, что его мать — известная певица, объяснил собеседник «ВМ».

Читайте также: Иосиф Пригожин оценил новую машину сына Валерии