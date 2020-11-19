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Иосиф Пригожин оценил новую машину сына Валерии
Фото: instagram.com/valeriya

Иосиф Пригожин оценил новую машину сына Валерии

Захар Чайченко

Звезды

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин решил похвастаться в своем Instagram-аккаунте новеньким авто. Роскошным подарком звездный ребенок решил порадовать себя в честь собственного 22-летия. Неравнодушным к покупке остался продюсер Иосиф Пригожин, признавшись, что до публикации в социальной сети Шульгина даже не догадывался о дорогом приобретении пасынка.

— Я не знаю, что он приобрел. Я не очень отслеживаю взрослого мальчика, который скоро станет папой. Если он приобрел дорогой автомобиль, то я рад этому обстоятельству, — цитирует Пригожина ФАН.

Продюсер уверен в том, что Арсений Шульгин приобрел машину на собственные деньги. Пригожин подчеркнул, что собственными финансами молодой человек вправе распоряжаться сам.

Муж Валерии также признался, что сам равнодушен к автомобилям. Его интерес к коллекционированию спорткаров пропал очень давно.

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машиныИосиф Пригожинпевица Валерия
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