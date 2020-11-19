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Валерия оценила внешность похудевшей дочери Пригожина от первого брака
Фото: instagram.com/valeriya

Валерия оценила внешность похудевшей дочери Пригожина от первого брака

Вероника Кузьминова

Звезды

Певица Валерия сделала комплимент дочери своего супруга Иосифа Пригожина от первого брака Данае. Девушка опубликовала новый снимок в Instagram-аккаунте, который многих шокировал.

Подписчики Данаи стали замечать, что девушка сильно похудела. Раньше дочь Пригожина скрывала свою фигуру за спортивной одеждой и джинсами. Недавно в аккаунте девушки появились фотографии в синем облегающем платье.

— Красотка, — оценила Валерия фотографию падчерицы.

Девушка поблагодарила певицу за комплимент.

У Иосифа Пригожина растут трое детей: сын Дмитрий и дочь Даная от первой жены Елены, а также дочь Елизавета от второй жены Лейлы Фаттаховой.

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дочьИосиф Пригожинпевица Валерия
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