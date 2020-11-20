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Сын Валерии заработал на масках и медоборудовании в пандемию
Фото: @valeriya / Официальный Instagram-аккаунт Валерии

Сын Валерии заработал на масках и медоборудовании в пандемию

Вероника Кузьминова

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин смог заработать во время пандемии на масках, антисептиках и медицинских приборах. Об этом 22-летний Шульгин рассказал в сториз своего Instagram-аккаунта.

Он объяснил, что до пандемии его компания работала с Китаем. Поэтому, когда границы стран закрылись, бизнес столкнулся с проблемами.

— Одно из моих главных сильных качеств — я никогда не впадаю в уныние. Любая стрессовая ситуация толкает меня к большему росту, — заявил сын Валерии.

Сын Валерии заработал на масках и медоборудовании в пандемиюФото: instagram.com/arseniy_shulgin

По его словам, бизнес смог быстро переформатироваться под тенденции времени. Компании начали выпускать антисептики, защитные маски, бесконтактные термометры и бактерицидные лампы. Реализовывать товар удалось на маркетплейсах. Только за первый день, по словам Шульгина, удалось заработать 100 тысяч рублей.

Недавно Шульгин купил себе в подарок на день рождения элитный автомобиль. Муж Валерии Иосиф Пригожин заявил, что Арсений приобрел машину на свои деньги.

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