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«Чувствуем мы себя молодыми»: Пригожин и Валерия рассказали о пополнении в семье
Фото: instagram.com/valeriya

«Чувствуем мы себя молодыми»: Пригожин и Валерия рассказали о пополнении в семье

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин впервые прокомментировали новость о том, что станут бабушкой и дедушкой. По их словам, звездная пара не тревожится за будущее детей, потому что они стали вполне самостоятельными и взрослыми.

Продюсер отметил, что в семье стараются не поднимать тему беременности и ничего не советовать Арсению, младшему сыну исполнительницы. Пригожин подчеркнул, что они с женой пока что не ощущают себя бабушкой и дедушкой.

— Время сейчас такое — злые языки, пандемия. Естественно, о том, что ребята ждут пополнения, узнали от самого Арсения. Но не сразу: он имеет право на тайны и секреты. Хотим, чтобы будущие внуки звали нас Йося и Лера, а не дед и бабушка, чувствуем мы себя молодыми, лет на 35, — цитирует продюсера «Стархит».

Валерия рассказала, что не будет мешать молодоженам воспитывать малыша. По ее словам, они помогут семье сына, если те об этом попросят.

— Конечно, что-то подарим им из вещей для малыша. Если привезут его к нам на несколько дней — возьмем понянчиться с огромной радостью, — уточнила звезда.

Однако пара расстроилась, что Арсению пришлось бросить музыку.

— Потому что мог бы быть выдающимся музыкантом. И вообще продвигать русскую пианистическую школу, он талантливый, на грани гениальности. Но, думаю, у него получится все, за что он возьмется. И отцом он будет прекрасным. Гордимся, — заключил Пригожин.

Ранее стало известно, что певица Валерия скоро впервые станет бабушкой. Арсений Шульгин поделился новостью о беременности супруги Лианы на личной странице в Instagram. На фото он позирует с женой, у которой виден округлившийся живот. Молодые нежно обнимают друг друга и улыбаются.

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внукИосиф Пригожинпевица Валерия
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